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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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