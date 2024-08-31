Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1621 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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