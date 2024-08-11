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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1599 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - 1 грош 1599 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - 1 грош 1599 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 1 грош
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1599 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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Польша 1 грош 1599 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 1 грош 1599 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
966 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша 1 грош 1599 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1599 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
1203 $
Цена в валюте аукциона 4500 PLN
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1599 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 1 грош 1599 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1599 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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