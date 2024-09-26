Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1599 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1599 Гданьск
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1599 Рига
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера 1599
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1599 F
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1599
Средняя цена 340 $
Продажи
0 407
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 302
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 P Познаньский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 255
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 Рига
Средняя цена 60 $
Продажи
3 100
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 Литва
Средняя цена 880 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 F Всховский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 269
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 250
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 L Люблинский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1599 IF L Люблинский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 грош 1599
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 Познаньский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 P Познаньский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 Всховский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 F Всховский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1599 Рига
Средняя цена 50 $
Продажи
1 63
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1599 Гданьск
Средняя цена 90 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий 1599
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1599 CWF
Средняя цена 310 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск