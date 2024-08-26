Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1599 года "Тип 1596-1601" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1599
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (407)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1599 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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