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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1599 года "Тип 1596-1601" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1599 года "Тип 1596-1601" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1599 года "Тип 1596-1601" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (407)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1599 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 3700 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1599 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1599 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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