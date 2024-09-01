Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Сигизмунда III Вазы - Польша
Шестак (6 грошей) 1595
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1595 IF R7 0 4
Шестак (6 грошей) 1595-1603
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1595 IF R7 0 131599 F R7 0 11601 EK R7 0 81601 R7 0 51603 R* 0 0
Шестак (6 грошей) 1596
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1596 IF SC HR R7 0 131596 HR SC IF R7 0 6
Шестак (6 грошей) 1595-1596
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1595 IF R6, R5 0 271596 IF R5 0 17
Шестак (6 грошей) 1596-1601
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1596 R1 0 7621599 R1 0 4071600 M R2 0 791601 M R3 1 61
Шестак (6 грошей) 1623-1627
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1623 R7, R1, R2, - 0 3181624 - 1 1871625 -, R2, R3 0 2421626 -, R8 0 3801627 - 0 275
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