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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Шестак (6 грошей) Сигизмунда III Вазы - Польша

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Шестак (6 грошей) 1595

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1595 IF R7 0 4
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Шестак (6 грошей) 1595-1603

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1595 IF R7 0 131599 F R7 0 11601 EK R7 0 81601 R7 0 51603 R* 0 0
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Шестак (6 грошей) 1596

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1596 IF SC HR R7 0 131596 HR SC IF R7 0 6
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Шестак (6 грошей) 1595-1596

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1595 IF R6, R5 0 271596 IF R5 0 17
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Шестак (6 грошей) 1596-1601

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1596 R1 0 7621599 R1 0 4071600 M R2 0 791601 M R3 1 61
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Шестак (6 грошей) 1623-1627

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1623 R7, R1, R2, - 0 3181624 - 1 1871625 -, R2, R3 0 2421626 -, R8 0 3801627 - 0 275
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