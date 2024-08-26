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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1596" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1596" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1596" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Stary Sklep за 27000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
6260 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2753 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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