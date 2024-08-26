Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1596" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Stary Sklep за 27000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
6260 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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