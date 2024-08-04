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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1595 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1595
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1595 Гданьск
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1595 IF
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1595 IF
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1595 IF
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
0 308
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 65 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 Рига
Средняя цена 55 $
Продажи
7 416
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 Литва
Средняя цена 70 $
Продажи
0 379
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 90 $
Продажи
0 309
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 Всховский монетный двор
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF SC Быдгощский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI Быдгощский монетный двор
Средняя цена 240 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1595 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 310 $
Продажи
0 326
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1595 IF Познаньский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Шеляг 1595 IF Всховский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Шеляг 1595 IF SC Быдгощский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1595 Рига
Средняя цена 45 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий 1595 Гданьск
Средняя цена 100 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1595 CWF
Средняя цена 550 $
Продажи
0 2

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов 1595 Донатив
Средняя цена 400000 $
Продажи
0 2
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