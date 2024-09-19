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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1595 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1595 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1595 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 675 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 675 PLN
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1595 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1595 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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