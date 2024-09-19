Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1595 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 675 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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