Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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