Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность UNC (44) AU (13) XF (139) VF (98) F (3) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (7) MS61 (1) AU58 (3) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (17) PCGS (3)

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