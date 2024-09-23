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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1595 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1595 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7154 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шеляг 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1595 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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