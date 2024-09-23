Шеляг 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7154 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность VF (5) F (1)