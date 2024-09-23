Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7154 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Solidus Numismatik (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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