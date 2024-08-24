Шеляг 1595 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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