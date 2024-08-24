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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1595 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1595 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1595 года IF "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numision (1)
  • WCN (3)
Польша Шеляг 1595 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Шеляг 1595 IF "Всховский монетный двор" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1595 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1595 IF "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1595 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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