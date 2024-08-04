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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1595 года "Тип 1592-1598" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1595 года "Тип 1592-1598" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1595 года "Тип 1592-1598" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1595 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша Дукат 1595 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1595 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
11681 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Польша Дукат 1595 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1595 на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
58092 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша Дукат 1595 на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1595 на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1595 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1595 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1595 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1595 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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