Шеляг 1595 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1595 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 350 PLN. Торги состоялись 3 июня 2000.

Сохранность VF (1)