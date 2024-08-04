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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1595 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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