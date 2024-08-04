Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (326)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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