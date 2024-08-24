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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1595 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1595 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1595 года - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,48 гр

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1595 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 4391 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 дукатов 1595 (Донатив) на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша 10 дукатов 1595 (Донатив) на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
400000 $
Цена в валюте аукциона 400000 USD
Польша 10 дукатов 1595 (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов 1595 (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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