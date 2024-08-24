Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1595 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1595 года. Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 4391 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
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