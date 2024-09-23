Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Всховский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность UNC (53) AU (8) XF (130) VF (97) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (14) MS61 (4) AU58 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (11) PCGS (12)

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