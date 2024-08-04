Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1595 года IF (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
2315 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1595 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск