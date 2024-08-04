Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1595 года IF (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8500 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Где продать?
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