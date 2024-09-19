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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1595 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1595 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1595 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1595 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность
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Польша Денарий 1595 CWF на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Денарий 1595 CWF на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
798 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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