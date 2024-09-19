Денарий 1595 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1595 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.

Сохранность VF (2)