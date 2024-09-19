Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1595 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1595 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи Денарий 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск