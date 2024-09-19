Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (379)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3900 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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