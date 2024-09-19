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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (379)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 3900 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1595 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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