Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 46500 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
10671 $
Цена в валюте аукциона 46500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
10168 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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