Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 46500 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

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