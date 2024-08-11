Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1595 года IF "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1595 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 46500 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numision (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
10671 $
Цена в валюте аукциона 46500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
10168 $
Цена в валюте аукциона 46000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1595 IF на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1595 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1595 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск