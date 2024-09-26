Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1595 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1595 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1100 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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