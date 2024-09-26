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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1595 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1595 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1595 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1595 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 1100 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2020.

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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Денарий 1595 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1595 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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