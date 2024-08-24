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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1595 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Дукат 1595 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Дукат 1595 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Дукат
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1595 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3049 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 88000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
6003 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13974 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1595 "Гданьск" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1595 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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