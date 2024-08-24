Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1595 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Дукат
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1595 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3049 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 88000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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