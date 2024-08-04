Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

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