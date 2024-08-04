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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1595 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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