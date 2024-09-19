Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (174)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4782 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1700 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 15 марта 2024
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Дата 4 марта 2024
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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