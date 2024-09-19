Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4782 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1700 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2012.

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