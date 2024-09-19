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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (174)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4782 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1700 EUR. Торги состоялись 20 сентября 2012.

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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1595 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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