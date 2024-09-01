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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC VI "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC VI "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC VI "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1595
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC VI. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
799 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1595 IF SC VI "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1595 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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