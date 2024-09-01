Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1595 года IF SC VI "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1595
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1595 года "Быдгощский монетный двор" со знаком IF SC VI. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2023
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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