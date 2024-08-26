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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,04 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (318)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3400 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1623 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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