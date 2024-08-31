Шестак (6 грошей) 1596 года IF SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 26000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

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