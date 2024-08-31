Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1596 года IF SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1596
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 26000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3801 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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