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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1596 года IF SC HR (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года IF SC HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года IF SC HR - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком IF SC HR. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 26000 PLN. Торги состоялись 20 сентября 2019.

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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
3801 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1259 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF SC HR на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1596 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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