Шестак (6 грошей) 1601 года EK "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность XF (1) VF (5) F (1) Сервис NGC (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)