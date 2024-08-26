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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1601 года EK "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года EK "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года EK "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3245 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шестак (6 грошей) 1601 EK на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1601 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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