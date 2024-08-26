Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1601 года EK "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком EK. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3245 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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