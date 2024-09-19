Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1596 года IF "Тип 1595-1596" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года IF "Тип 1595-1596" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1596 года IF "Тип 1595-1596" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1596
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1596 года со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (7)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • WCN (4)
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2434 $
Цена в валюте аукциона 9800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Rauch - May 11, 2010
Продавец Rauch
Дата 11 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шестак (6 грошей) 1596 IF на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1596 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1596 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск