Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1601 года M "Тип 1596-1601" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Продавец Naumann
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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