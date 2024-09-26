Шестак (6 грошей) 1601 года M "Тип 1596-1601" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность UNC (17) AU (6) XF (15) VF (14) F (2) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (4) MS61 (2) AU55 (1) AU50 (2) Сервис NGC (10)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

GGN (6)

Grün (1)

Künker (1)

MARCINIAK (5)

Monety i Medale (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Naumann (1)

Niemczyk (9)

Numedux (1)

Numisbalt (2)

Numismatica Luciani (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (5)

SINCONA (3)

Stary Sklep (3)

VL Nummus (1)

WCN (16)

Westfälische (1)