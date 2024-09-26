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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1601 года M "Тип 1596-1601" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года M "Тип 1596-1601" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1601 года M "Тип 1596-1601" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1601 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 9500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Naumann - December 3, 2023
Продавец Naumann
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - October 2, 2021
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Польша Шестак (6 грошей) 1601 M на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1601 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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