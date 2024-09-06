Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1624 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (187)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1624 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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