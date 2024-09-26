Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1600 года M (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,75 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1600 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2709 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 12750 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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