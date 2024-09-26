Шестак (6 грошей) 1600 года M (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1600 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2709 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 12750 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

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