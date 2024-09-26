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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1600 года M (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1600 года M - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1600 года M - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1600 года со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2709 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 12750 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Karbownik - June 8, 2021
Продавец Karbownik
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1600 M на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1600 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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