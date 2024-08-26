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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1600 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Широкий портрет
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет без горгеры
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Узкий портрет с горгерой
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1587-1632) Поясной портрет
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер без года (1587-1632)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1600
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1587-1632) II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1600 M
Средняя цена 390 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 IF Олькушский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 IF I Олькушский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR Познаньский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1588-1601) IF HR ID Познаньский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 Познаньский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 P Познаньский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 PO Познаньский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 Рига
Средняя цена 280 $
Продажи
5 159
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 Литва
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) без года (1594-1601) IF Всховский монетный двор
Средняя цена 840 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 F Всховский монетный двор
Средняя цена 70 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 B Быдгощский монетный двор
Средняя цена 100 $
Продажи
0 199
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 B Быдгощский монетный двор Клипа
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 IF Люблинский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 219
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1600 K Краковский монетный двор
Средняя цена 260 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 грош 1600
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1600 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Познаньский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1600 BB Быдгощский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Рига
Средняя цена 30 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Шеляг 1600 Рига
Средняя цена 35 $
Продажи
3 55
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) Литва
Средняя цена 75 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1587-1632) M Мальборкский монетный двор Антикварная подделка
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1600 Литва
Средняя цена 460 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) L
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий без года (1587-1632) W
Средняя цена 270 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Денарий 1600 CWF
Средняя цена 280 $
Продажи
0 1
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