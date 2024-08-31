Трояк (3 гроша) 1600 года P "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2371 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1300 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность UNC (3) AU (2) XF (58) VF (31) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) XF40 (1) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

COINSNET (2)

Dom Aukcyjny Art Magnat (2)

Frühwald (1)

GGN (3)

Janas (2)

Karamitsos (1)

Künker (1)

MARCINIAK (15)

Naumann (1)

Niemczyk (8)

Numedux (5)

Numimarket (1)

Numisbalt (9)

PDA & PGN (2)

Rauch (1)

Rzeszowski DA (10)

SINCONA (1)

Stare Monety (2)

Stary Sklep (3)

Tempus (3)

WCN (20)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (12)