Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1600 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,73 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Двойной денарий
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1600 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WDA - MiM (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Двойной денарий 1600 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск