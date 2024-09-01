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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1600 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Двойной денарий 1600 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Двойной денарий 1600 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,73 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1600 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Двойной денарий 1600 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1600 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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