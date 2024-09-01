Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1600 года BB "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1600 года BB "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1600 года BB "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком BB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 3200 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Numis Poland (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Tempus - April 19, 2021
Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1600 BB "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1600 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1600 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск