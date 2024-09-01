Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1600 года BB "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком BB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 3200 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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