Шеляг 1600 года BB "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком BB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1185 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 3200 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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