Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3061 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность UNC (21) AU (7) XF (89) VF (66) F (1) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (2) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (5) XF40 (2) VF25 (1) Сервис NGC (17) PCGS (6)

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