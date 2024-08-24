Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3061 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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