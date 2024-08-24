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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (199) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3061 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4500 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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