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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (4)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе GGN - May 13, 2006
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" на аукционе GGN - May 13, 2006
Продавец GGN
Дата 13 мая 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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