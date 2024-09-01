Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1500 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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