Денарий 1600 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1600 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 950 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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