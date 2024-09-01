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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года PO "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года PO "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года PO "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Познаньский монетный двор" со знаком PO. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1403 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1100 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Bereska - January 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Bereska - January 27, 2021
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1600 PO "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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