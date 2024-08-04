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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2022.

Сохранность
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  • Cieszyńskie CN (1)
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  • WCN (16)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (6)
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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