Трояк (3 гроша) 1600 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2022.

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