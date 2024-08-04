Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352612 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 сентября 2022.
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- Wójcicki (6)
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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