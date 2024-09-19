Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2725 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 10000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (7)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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