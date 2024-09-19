Трояк (3 гроша) 1600 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2725 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 10000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность UNC (19) AU (9) XF (65) VF (19) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (3) AU58 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (10) PCGS (2)

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