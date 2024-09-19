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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2725 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 10000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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