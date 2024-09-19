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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1600 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1600 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1600 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1600 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 25 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1600 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1600 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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