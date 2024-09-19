Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1600 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1600 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 25 июня 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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