Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1600 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал 1 грош
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1600 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.
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