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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года IF "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Golden Lion (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 IF "Олькушский монетный двор" на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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