Трояк (3 гроша) 1600 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

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