Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года IF "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Олькушский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 850 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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