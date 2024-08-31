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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 14000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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