Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 14000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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