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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор". Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1600
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе

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Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1600 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1600 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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