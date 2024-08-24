Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1600 года B "Быдгощский монетный двор". Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Клипа
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1600
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1600 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе
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