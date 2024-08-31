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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1626 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1626 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1626 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,04 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (380)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе WDA - MiM за 9400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1626 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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