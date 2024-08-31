Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1626 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,04 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (380)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе WDA - MiM за 9400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
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Дата 10 мая 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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