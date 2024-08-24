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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1599 года F "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1599 года F "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1599 года F "Тип 1595-1603" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,75 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1599
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1599 года со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11150 PLN. Торги состоялись 18 мая 2002.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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