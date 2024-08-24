Шестак (6 грошей) 1599 года F "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1599 года со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11150 PLN. Торги состоялись 18 мая 2002.

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