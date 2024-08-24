Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1599 года F "Тип 1595-1603" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1599 года со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 360 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 11150 PLN. Торги состоялись 18 мая 2002.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи Шестак (6 грошей) 1599 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск