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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,04 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (242)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3200 PLN. Торги состоялись 16 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность F
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1625 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1625 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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